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في 10 بنوك.. ارتفاع سعر الدولار اليوم بنهاية تعاملات الخميس

03:39 م الخميس 19 ديسمبر 2024

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كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الدولار بنحو 5 قروش في 10 بنوك، بنهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.83 جنيه للشراء، و50.93 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.88 جنيه للشراء، و50.98 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.89 جنيه للشراء، و50.98 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

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