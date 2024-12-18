%18 انخفاضا في صافي أرباح البنك المركزي خلال نوفمبر

كتبت- منال المصري:

انخفض صافي ربح البنك المركزي المصري على أساس شهري 18% خلال نوفمبر الماضي مسجلا نحو 88.28 مليار جنيه مقارنة بنحو 107.69 مليار جنيه في أكتوبر الماضي.

ووفق تقرير المركز المالي الشهري المنشور على موقع المركزي اليوم، تراجع رصيد الذهب لدى البنك المركزي على أساس شهري 2.1% في نوفمبر مسجلا نحو 533.77 مليار جنيه مقارنة بنحو 545.31 مليار جنيه في أكتوبر الماضي.

وارتفع اجمالي أصول البنك المركزي على أساس شهري 0.5% في نوفمبر مسجلا نحو 6.25 تريليون جنيه مقارنة بنحو 6.21 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي.

خلال العام المالي الماضي تحول البنك المركزي في مصر إلى الربحية لأول مرة في 7 سنوات مسجلاً أرباحاً بنحو 22.834 مليار جنيه، مقارنة بخسائر قيمتها 86.28 مليار جنيه في العام المالي السابق له، وفق قوائم البنك المالية، وتقرير مراقبة الحسابات المنشورة على موقعه في وقت سابق.

كان البنك المركزي توقف في نوفمبر 2022 عن دعم سعر العائد على 5 مبادرات، هي: مبادرتا التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، والصناعة، والسياحة، وتحويل عمل السيارات للعمل بالوقود المزدوج-أي البنزين والغاز.

وتم تحويل دعم المبادرات إلى وزارة المالية، وفق قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.