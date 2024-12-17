تراجع في 7 بنوك.. سعر الدولار اليوم بنهاية تعاملات الثلاثاء

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار في 7 بنوك، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما ارتفع في بنكين، فيما استقر في بنك القاهرة، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.73 جنيه للشراء، و50.83 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.73 جنيه للشراء، و50.83 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.73 جنيه للشراء، و50.83 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.73 جنيه للشراء، و50.83 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.73 جنيه للشراء، و50.83 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.88 جنيه للشراء، و50.98 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.9 جنيه للشراء، و50.99 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

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