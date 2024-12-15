سعر الريال السعودي يرتفع في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم الأحد

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر صرف الريال السعودي، خلال تعاملات اليوم الأحد في 5 بنوك، مقارنة بأسعار الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.49 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و13.54 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك مصر: 13.49 جنيه للشراء ، و13.54 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.51 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.52 جنيه للشراء ، و13.55 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.49 جنيه للشراء و13.54 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

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