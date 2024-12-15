سعر الريال السعودي يرتفع في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم الأحد
كتبت- دينا كرم:
ارتفع سعر صرف الريال السعودي، خلال تعاملات اليوم الأحد في 5 بنوك، مقارنة بأسعار الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم
البنك الأهلي: 13.49 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و13.54 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
بنك مصر: 13.49 جنيه للشراء ، و13.54 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 13.51 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.52 جنيه للشراء ، و13.55 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 13.49 جنيه للشراء و13.54 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.
وللمزيد من متابعة كافة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه إضغط على اللينك التالي: من هنا
فيديو قد يعجبك: