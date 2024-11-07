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زيادة جديدة في سعر الدولار بنهاية تعاملات الخميس في 10 بنوك

04:10 م الخميس 07 نوفمبر 2024

سعر الدولار

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كتبت- منال المصري:

سجل سعر الدولار زيادة جديدة بنحو 8 قروش بنهاية آخر تعاملات الأسبوع اليوم الخميس في 10 بنوك مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.22 جنيه للشراء، و49.32 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.21 جنيه للشراء، و49.31 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.21 جنيه للشراء، و49.31 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.25 جنيه للشراء، و49.35 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.22 جنيه للشراء، و49.32 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.27 جنيه للشراء، و49.37 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.27 جنيه للشراء، و49.37 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.25 جنيه للشراء، و49.35 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.25 جنيه للشراء، و49.35 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.28 جنيه للشراء، و49.37 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

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