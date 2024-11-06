بمعدل نمو 59%.. بنك كريدي أجريكول يربح 6.1 مليار جنيه في 9 أشهر

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك كريدي أجريكول مصر زيادة صافي أرباحه 59% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مسجلا نحو 6.1 مليار جنيه، مدفوعًا بارتفاع معدل صافي دخل الأعمال، فضلاً عن التحكم الفعال في نفقات التشغيل المعززة بجدارة الإدارة الحكيمة للمخاطر.



وأوضح البنك في بيان له اليوم أن صافي دخل الاعمال سجل ارتفاعًا بنسبة 49% خلال أول 9 أشهر خلال العام الجاري على أساس سنوي مسجلا نحو 10.33 مليار جنيه.



كما سجل صافي الدخل من العائد زيادة 57% على أساس سنوي خلال أول 9 أشهر من العام الجاري نتيجة ارتفاع العائدات، مدعومًا بزيادة إيرادات أخرى استثنائية بنسبة 112%، ومدفوعًا بأنشطة الصرف الأجنبي.



وفي المقابل ارتفع إجمالي مصروفات التشغيل بنسبة 30% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري على أساس سنوي، وهو ما يؤكد التحكم الفعال في التكاليف بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم والضغوط الناتجة عن تراجع قيمة الجنيه المصري بنسبة تصل إلى نحو 56% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وفق بيام البنك.



وعلى إثر ذلك انخفضت التكلفة إلى الدخل لتسجل 18.9% من 21.6%، كذلك ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 55%على أساس سنوي ليصل إلى 8.4 مليار جنيه.

وأوضح البنك أن إجمالي القروض القائمة بالبنك وصلت إلى نحو 51.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي بنسبة نمو 35% على أساس سنوي.

كما بلغت ودائع العملاء 84 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، بنسبة ارتفاع قدرها 4٪ على أساس سنوي، وفق البيان.





