سعر الدولار يرتفع أمام الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار بين 3 قروش و 17 قرشا بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، في 10 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.07 جنيه للشراء، و 49.17 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.07 جنيه للشراء، و 49.17 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.08 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و 49.18 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشا.

البنك التجاري الدولي: 49.1 جنيه للشراء، و 49.2 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.07 جنيه للشراء بزيادة 8 قروش، و 49.17 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.1 جنيه للشراء، و 49.2 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي اجريكول: 49.09 جنيه للشراء ، و 49.19 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.1 جنيه للشراء، بزيادة 7 قروش و 49.2 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

بنك التعمير والإسكان: 49.1 جنيه للشراء، و 49.2 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.11 جنيه للشراء ، و49.2 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع