ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الاثنين في 5 بنوك

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق بيانات أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.



سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.01 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و13.07 جنيها للبيع بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.01 جنيه للشراء ، و 13.07 جنيه للبيع بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.03 جنيها للشراء ، و 13.07 جنيهًا للبيع بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.04 جنيه للشراء بارتفاع 3 قروش، و 13.08 جنيه للبيع بارتفاع 4 قروش.

بنك القاهرة: 12.99 جنيه للشراء، و 13.06 جنيه للبيع، بارتفاع قرش للشراء والبيع.