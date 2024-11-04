ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الاثنين في 5 بنوك
كتبت- أمنية عاصم:
ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق بيانات أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم
البنك الأهلي: 13.01 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و13.07 جنيها للبيع بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك مصر: 13.01 جنيه للشراء ، و 13.07 جنيه للبيع بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 13.03 جنيها للشراء ، و 13.07 جنيهًا للبيع بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.04 جنيه للشراء بارتفاع 3 قروش، و 13.08 جنيه للبيع بارتفاع 4 قروش.
بنك القاهرة: 12.99 جنيه للشراء، و 13.06 جنيه للبيع، بارتفاع قرش للشراء والبيع.
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