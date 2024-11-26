تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه ببداية تعاملات الثلاثاء
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في 3 بنوك، ببداية التعاملات اليوم الثلاثاء، بينما ارتفع في بنك التعمير والاسكان، فيما استقر في 6 بنوك مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع.
بنك مصر: 49.55 جنيه للشراء ، و49.65 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 49.56 جنيه للشراء، و49.66 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.57 جنيه للشراء، و49.67 جنيه للبيع.
بنك البركة: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 49.57 جنيه للشراء، و49.67 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 49.56 جنيه للشراء، و49.66 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 49.56 جنيه للشراء، و49.66 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.61 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش ، و49.7 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.
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