تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه ببداية تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في 3 بنوك، ببداية التعاملات اليوم الثلاثاء، بينما ارتفع في بنك التعمير والاسكان، فيما استقر في 6 بنوك مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.55 جنيه للشراء ، و49.65 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.56 جنيه للشراء، و49.66 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.57 جنيه للشراء، و49.67 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.57 جنيه للشراء، و49.67 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.56 جنيه للشراء، و49.66 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.56 جنيه للشراء، و49.66 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.61 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش ، و49.7 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.