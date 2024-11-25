تراجع في 8 بنوك.. سعر الدولار اليوم بنهاية تعاملات الاثنين

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار بقيمة بين قرش و 5 قروش، بنهاية التعاملات اليوم الاثنين في 8 بنوك، بينما استقر في بنكي التعمير والاسكان، وبنك قناة السويس، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.55 جنيه للشراء ، و49.65 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.56 جنيه للشراء، و49.66 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.57 جنيه للشراء، و49.67 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.56 جنيه للشراء، و49.66 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.65 جنيه للشراء، بتراجع قرش ا، و49.75 جنيه للبيع.