قبل قرار الفائدة.. الجنيه يعكس اتجاهه ويصعد أمام الدولار بنهاية تعاملات الخميس

كتبت- أمنية عاصم:

عكس سعر صرف الجنيه اتجاهه الهابط مقابل الدولار وصعد في 8 بنوك بنهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأربعاءفيما ارتفع في بنكي مصرف أبو ظبي الإسلامي والإسكندرية، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

ويأتي التراجع قبل قرار البنك المركزي المرتقب لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في سابع اجتماع له خلال 2024 اليوم.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصرى: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.62 جنيه للشراء ، و49.72 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.83 جنيه للشراء، و49.93 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.84 جنيه للشراء بزيادة 13 قرشًا، و49.94 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا.