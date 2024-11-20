بزيادة 104%.. بنك الإسكندرية يربح 8.18 مليار جنيه في 9 أشهر

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك العربي زيادة صافي أرباحه بعد خصم الضرائب بنسبة 104% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري على أساس سنوي مسجلا نحو 8.18 مليار جنيه.

وأوضح البنك في بيان له اليوم أن صافي الدخل من العائد والأتعاب والعمولات ارتفع بنحو 64% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري على أساس سنوي مسجلا 15.5 مليار جنيه.

وأشار البنك إلى زيادة محفظة الودائع 16.35% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مسجلة نحو 155.14 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مع الحفاظ على نسبة صافي القروض مقابل الودائع (42.6% مقابل 43.8% في ديسمبر 2023).

وأضاف البنك أن إجمالي قروض وتسهيلات للعملاء زادت 10.6% في أول 9 أشهر من العام الجاري مسجلا 70.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.