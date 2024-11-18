سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات الاثنين



كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما استقر سعره في 4 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.



سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.09 جنيه للشراء، و13.16 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.09 جنيه للشراء، و 13.16 جنيه للبيع

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بنك الإسكندرية: 13.11 جنيه للشراء، و13.16 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.12 جنيه للشراء، و 13.17 جنيه للبيع بزيادة قرش.

بنك القاهرة: 13.09 جنيه للشراء، و 13.16 جنيه للبيع.