سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات الاثنين
كتبت- أمنية عاصم:
ارتفع سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما استقر سعره في 4 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم
البنك الأهلي: 13.09 جنيه للشراء، و13.16 جنيه للبيع.
بنك مصر: 13.09 جنيه للشراء، و 13.16 جنيه للبيع
.
بنك الإسكندرية: 13.11 جنيه للشراء، و13.16 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.12 جنيه للشراء، و 13.17 جنيه للبيع بزيادة قرش.
بنك القاهرة: 13.09 جنيه للشراء، و 13.16 جنيه للبيع.
فيديو قد يعجبك: