إعلان

سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات الاثنين

10:58 ص الإثنين 18 نوفمبر 2024

الريال السعودي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما استقر سعره في 4 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.


سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.09 جنيه للشراء، و13.16 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.09 جنيه للشراء، و 13.16 جنيه للبيع

.

بنك الإسكندرية: 13.11 جنيه للشراء، و13.16 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.12 جنيه للشراء، و 13.17 جنيه للبيع بزيادة قرش.

بنك القاهرة: 13.09 جنيه للشراء، و 13.16 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي الريال السعودي البنك التجاري الدولي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
البنك الأهلي يوقع بروتوكول مع مصر لتأمينات الحياة لإدارة متحصلات وصرف تعويضات عملاء الشركة

إعلان

إعلان

أثناء المباراة.. الداخلية تكشف تفاصيل سرقة هواتف لاعبات كرة قدم بمدينة نصر
عاجل - مجلس النواب يوافق على ضوابط لجوء الأجانب
عاجل - الضرائب المصرية: الأنظمة الضريبية المميكنة مؤمنة ولم تتعرض لأي اختراق إلكتروني
* قرار عاجل من النيابة الإدارية بشأن معلم تعدى جسديا على طالبة داخل مدرسة بالجيزة