ارتفاع أسعار 4 عملات عربية أمام الجنيه اليوم الأربعاء

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار 4 عملات ضمن 6 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات

سعر الدينار الكويتى: 159.25 جنيه للشراء، و 160.30 جنيه للبيع بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الريال السعودي: 13.06 جنيه للشراء، و13.11 جنيها للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.37 جنيه للشراء، و13.41 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 129.07 جنيه للشراء بزيادة 7 قروش ، و 130.73 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

سعر الريال القطري: 12.47 جنيه للشراء و 13.51 جنيه للبيع بزيادة قرش.

سعر الدينار الأردنى: 68.84 جنيه للشراء و69.51 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.