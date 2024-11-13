بعد تراجعه.. سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في بنك البركة، ببداية التعاملات اليوم الأربعاء، بينما ارتفع في بنك كريدي اجريكول، فيما استقر في 8 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس المسائية، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

كان الدولار عكس اتجاهه الصعودي مقابل الجنيه إلى مستوى الانخفاض بداية من يوم الأحد الماضي لأول مرة منذ أسبوعين.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.15 جنيه للشراء، و49.25 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.15 جنيه للشراء، و49.25 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.16 جنيه للشراء، و49.26 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.16 جنيه للشراء، و49.26 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.15 جنيه للشراء، و 49.25 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.18 جنيه للشراء، و 49.28 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.18 جنيه للشراء، و49.28 جنيه للبيع، بارتفاع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.16 جنيه للشراء، و49.26 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.19 جنيه للشراء، و49.28 جنيه للبيع.