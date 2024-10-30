تراجع سعر الريال السعودي اليوم في 3 بنوك
كتبت- أمنية عاصم:
تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها في تعاملات أمس الثلاثاء، وفق بيانات أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم
البنك الأهلي: 12.92 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع.
بنك مصر: 12.92 جنيه للشراء، 12.97 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
بنك الإسكندرية: 12.94 جنيه للشراء، و 12.98 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 12.94 جنيه للشراء، و 12.97 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
بنك القاهرة: 12.94 جنيه للشراء، و13 جنيها للبيع، بتراجع 3 قروش.
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