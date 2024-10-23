سعر الريال السعودي يرتفع اليوم الأربعاء في 5 بنوك

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق بيانات أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 12.91 جنيه للشراء، 12.97 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.91 جنيه للشراء، 12.97 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.94 جنيه للشراء، 12.97 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.94 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.91 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.