سعر الريال السعودي يرتفع اليوم الأربعاء في 5 بنوك
كتبت- أمنية عاصم:
ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق بيانات أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم
البنك الأهلي: 12.91 جنيه للشراء، 12.97 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك مصر: 12.91 جنيه للشراء، 12.97 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 12.94 جنيه للشراء، 12.97 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 12.94 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 12.91 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
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