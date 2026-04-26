تنظيم الاتصالات: قفزة في استخدام الإنترنت خلال 2026.. والمحتوى الترفيهي يتصدر

كتب : مصراوي

12:00 ص 26/04/2026

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤشرات استخدام تطبيقات الإنترنت خلال 24 ساعة في عام 2026، والتي أظهرت نموًا ملحوظًا في استهلاك تطبيقات المحتوى الترفيهي بنسبة بلغت 60%.
وبمقارنة البيانات بالفترة نفسها من عام 2025، كشفت المؤشرات عن ارتفاع استخدام خدمات الإنترنت المحمول بنسبة 12%، مدفوعا بزيادة عدد المستخدمين بنحو 7.9 مليون مشترك جديد.
كما سجلت خدمات الإنترنت الثابت نموًا لافتًا بنسبة 36%، تزامنًا مع انضمام نحو مليون مستخدم جديد، في مؤشر يعكس التوسع المستمر في قاعدة مستخدمي الإنترنت بمختلف أنواعه.

