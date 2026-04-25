إعلان

السيسي: أؤكد إدراكنا لحجم الضغوط التي يواجهها شعبنا وأننا نعمل بكل ما أوتينا من قوة لتخفيف الأعباء

كتب : مصراوي

01:37 م 25/04/2026 تعديل في 02:18 م

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء إن معركة الأمس التي خاضها المصريون بالسلاح والدماء والفكر، امتدت اليوم إلى معركة البناء والتنمية، فكما استعدنا الأرض بالتضحيات؛ فإننا نصونها ونشيدها بالعرق والعمل، وقد اختارت الدولة المصرية، بإرادة صلبة وعزم لا يلين، أن تسلك طريق البناء والتنمية، دون توقف أو تأجيل، رغم ما واجهته مصر والمنطقة، مـن تحديات جسيمة خلال العقد الأخير.

وأضاف الرئيس: على الرغم من جسامة تلك التحديات؛ فقد استطاعت مصر، بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بالعمل الشاق، وتماسك شعبها وتحمله، أن تجتاز الأزمة تلو الأخرى، وتحافظ على استقرارها، حتى غدت واحة للأمن والأمان، فى محيط مضطرب من كل اتجاه، وأؤكد كذلك؛ إدراكنا لحجم الضغوط التي يواجهها شعبنا العظيم، ووعينا بأن بناء دولة قوية راسخة، هو الضمانة الأكيدة للحفاظ على الوطن وأبنائه، وإننا نعمل بكل ما أوتينا من قوة وقدرة، لتخفيف الأعباء والحد من التبعات قدر الإمكان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السيسي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصراوى TV

اقتصاد

أخبار البنوك

رياضة محلية

أخبار المحافظات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان