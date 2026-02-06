الرئيسية أخبار مصراوى TV أبوالمعاطي زكي: أجري كان 25 ألف جنيه مع مدحت شلبي وفجأة قال لي مرتبك 4 آلاف بسبب مرتضى منصور كتب : مصراوي 05:16 م 06/02/2026 سسغلاف اسئلة حرجة تابعنا على لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا أبوالمعاطي زكي أخبار ذات صلة أبوالمعاطي زكي: أكثر فترة لعب فيها شيكابالا وأبدع بعد زيارته للسيدة نفيسة أخبار هل هدف أحمد حسن في 98 كان بالسحر؟ وحجاب حسام حسن.. أبوالمعاطي زكي يكشف أخبار أبوالمعاطي زكي: شقيق أبوتريكة وزع تبرعات المنتخب على أسر معتقلي الجماعة أخبار