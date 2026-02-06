إعلان

أبوالمعاطي زكي: أجري كان 25 ألف جنيه مع مدحت شلبي وفجأة قال لي مرتبك 4 آلاف بسبب مرتضى منصور

كتب : مصراوي

05:16 م 06/02/2026

سسغلاف اسئلة حرجة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أبوالمعاطي زكي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أحمد سعد يصل الرياض بطائرة خاصة.. ومتابع: نجم مصر
زووم

أحمد سعد يصل الرياض بطائرة خاصة.. ومتابع: نجم مصر
انطلاق المرحلة الثانية من المفاوضات النووية بين إيران وأمريكا في مسقط
شئون عربية و دولية

انطلاق المرحلة الثانية من المفاوضات النووية بين إيران وأمريكا في مسقط
وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة.. وتشييع جنازته بحضور عدد من القضاة
حوادث وقضايا

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة.. وتشييع جنازته بحضور عدد من القضاة
سقوط الأشياء فجأة من يديك؟- إليك التفسير العلمي والنفسي
نصائح طبية

سقوط الأشياء فجأة من يديك؟- إليك التفسير العلمي والنفسي
حسام عبد المجيد يحتفل بتخرج زوجته
مصراوي ستوري

حسام عبد المجيد يحتفل بتخرج زوجته

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان