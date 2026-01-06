الرئيس السيسي خلال زيارته لكاتدرائية ميلاد المسيح أي مشكلة بفضل الله بتتحل بس تفضل مصر بخير وسلام
كتب : مصراوي
إعلان
كتب : مصراوي
فيديو قد يعجبك
إعلان
مشجع الكونغو الديمقراطية الشهير يظهر رفقة باتريس موتسيبي في مباراة الجزائر
"غائب منذ 13 عاما".. لاعب منتخب كوت ديفوار يسجل رقما تاريخيا في كأس أمم
موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا 2025
ملخص مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو في كأس أمم أفريقيا 2025
"علم مصر".. لفتة رائعة من جماهير الجزائر خلال مباراة الكونغو الديمقراطية
أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية
إعلان