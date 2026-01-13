إعلان

الصغرى صفر بسانت كاترين.. أجواء شديدة البرودة بجنوب سيناء رغم سطوع الشمس

كتب : مصراوي

12:20 م 13/01/2026

7

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سانت كاترين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الوزراء السابقون السبب.. اشتعال المنافسة بشأن انتخابات لجان "النواب"
أخبار مصر

الوزراء السابقون السبب.. اشتعال المنافسة بشأن انتخابات لجان "النواب"
"التقسيط هو الحل".. الغندور يفجر مفاجأة حول فسخ عقد محترف الأهلي
رياضة محلية

"التقسيط هو الحل".. الغندور يفجر مفاجأة حول فسخ عقد محترف الأهلي
خاص - سلوى عثمان تشكو ياسمين أحمد كامل مخرجة "أب ولكن" لنقيب المهن التمثيلية
زووم

خاص - سلوى عثمان تشكو ياسمين أحمد كامل مخرجة "أب ولكن" لنقيب المهن التمثيلية
ارتفاع سعر الريال السعودي في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء
أخبار البنوك

ارتفاع سعر الريال السعودي في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

انتصار جديد لزينة... حكم يلزم أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه أجرة خدم
حوادث وقضايا

انتصار جديد لزينة... حكم يلزم أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه أجرة خدم

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا
الدولار يعكس اتجاهه الهبوطي ويرتفع في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
شديد البرودة و شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون