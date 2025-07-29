هل تضع الهدنة الإنسانية حدًا لخطر المجاعة في غزة؟

الرئيسية أخبار مصراوى TV هل تضع الهدنة الإنسانية حدًا لخطر المجاعة في غزة؟ 10:00 ص الثلاثاء 29 يوليو 2025 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا غزة فلسطين هدنة غزة تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: الجامعات الخاصة ترفع مصروفاتها للعام الدراسي 2025-2026 الأخبار المتعلقة لليوم الثاني... هل تكفي المساعدات لتخفيف الكارثة في غزة؟ أخبار تل أبيب ترد رسميا لماذا منعت حنظلة من الوصول إلى غزة؟ أخبار دعوات من الكونجرس الأمريكي لإنهاء العدوان على غزة أخبار المخابرات الأمريكية تُبرّئ حماس من نهب مساعدات غزة أخبار