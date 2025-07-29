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هل تضع الهدنة الإنسانية حدًا لخطر المجاعة في غزة؟

10:00 ص الثلاثاء 29 يوليو 2025
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غزة فلسطين هدنة غزة
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