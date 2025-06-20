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هذه ليست غــزة.. هذه تـل أبيــب.. من طهران إلى تل أبيب.. الصواريخ تتكلم

02:03 م الجمعة 20 يونيو 2025
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