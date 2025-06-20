الرئيسية أخبار مصراوى TV هذه ليست غــزة.. هذه تـل أبيــب.. من طهران إلى تل أبيب.. الصواريخ تتكلم 02:03 م الجمعة 20 يونيو 2025 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا إيران إسرائيل الحرب الإسرائيلية الإيرانية تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الأخبار المتعلقة إسرائيل تهدد إيران: ما سيحدث الجمعة سيكون أكبر من "البيجر" أخبار ليلة النــار في إيــران: إسرائيل تُشعل فتيل الحــرب! أخبار إيران تعلن التصدي لهجوم سيبراني استهدف البنية التحتية للاتصالات أخبار قرار مفاجئ من مايكروسوفت: طرد إبتهال أبو سعد بعد رفضها دعم إسرائيل أخبار