الرئيسية أخبار مصراوى TV حماس تعلن فقدان الاتصال بمحتجزي عيدان.. وإسرائيل تلتزم الصمت 10:00 م السبت 19 أبريل 2025 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا حماس سرائيل تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: توافد الفنانين والمشاهير عزاء الفنان سليمان عيد مسجد الشرطة الأخبار المتعلقة اقتحام الأقصى بحماية إسرائيلية عبر باب المغاربة أخبار تهديد إسرائيلي جديد يثير الجدل .. ماذا تعني بـ”غزة أصغر”؟ أخبار كيف استهدف طيران الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة؟ أخبار التهديد تحت الأرض: كيف تحوّلت أنفاق غزة إلى معركة خفية ومستعصية؟ أخبار