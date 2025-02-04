الرئيسية أخبار مصراوى TV ملكة جمال سابقة تقود معركة السلام .. من هي مورجان أورتاجوس نائبة المبعوث الأمريكي في الشرق الأوسط؟ 12:00 م الثلاثاء 04 فبراير 2025 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا ترامب أمريكا مورجان أورتاجوس تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الأخبار المتعلقة اضطراب جوي في الولايات المتحدة بسبب خلل تقني مفاجئ...ماذا حدث ؟ أخبار تصادم الطائرة المروحية الأمريكية .. تحقيقات تكشف عن مهمة سرية وراء الحادث أخبار إعادة تشغيل محرك أوروبا .. خطة أورسولا لمواكبة الصين والولايات المتحدة أخبار محاولة اغتيال وزراء في إدارة ترامب بسكين وزجاجات مولوتوف… ما القصة ؟ أخبار