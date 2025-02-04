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ملكة جمال سابقة تقود معركة السلام .. من هي مورجان أورتاجوس نائبة المبعوث الأمريكي في الشرق الأوسط؟

12:00 م الثلاثاء 04 فبراير 2025
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