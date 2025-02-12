بعد احتجازه لسنوات...روسيا تفرج عن المعلم الأمريكي مارك فوجل

الرئيسية أخبار مصراوى TV بعد احتجازه لسنوات...روسيا تفرج عن المعلم الأمريكي مارك فوجل 08:00 م الأربعاء 12 فبراير 2025 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا روسيا أرميكت أمريكا الكرملين الأمريكي المعلم الا?مريكي مارك فوجل تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: الخيل معقود في نواصيها الخير.. المرماح في ميدان منافسة الفرسان بالأقصر الأخبار المتعلقة نائبة المبعوث الأمريكي تثير الجدل بصورتها مع قذيفة مدفعية أخبار تعاون أمريكي-مكسيكي لمكافحة التهريب.. تفاصيل مكالمة شينباوم وترامب أخبار ملكة جمال سابقة تقود معركة السلام .. من هي مورجان أورتاجوس نائبة المبعوث أخبار اضطراب جوي في الولايات المتحدة بسبب خلل تقني مفاجئ...ماذا حدث ؟ أخبار