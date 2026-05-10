أعلنت جامعة العاصمة، عن الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025 / 2026، في إطار حرصها على توفير بيئة امتحانية منظمة وآمنة تضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وتدعم أداءهم الأكاديمي في أجواء هادئة ومنضبطة.

وأكدت إدارة الجامعة، بحسب بيان لها، الأحد، أنه تم تجهيز اللجان الامتحانية بمختلف الكليات، مع الالتزام الكامل بتطبيق الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، حيث تم إعداد الجداول الدراسية وإعلانها للطلاب، إلى جانب مراعاة توزيع اللجان بشكل يحد من التكدس، ويوفر الراحة اللازمة للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

كما أكدت إدارة الجامعة، على جاهزية القاعات والمدرجات من حيث الإضاءة والتهوية، وتوفير وسائل السلامة والأمان، إلى جانب تجهيز لجان خاصة للطلاب من ذوي الهمم، بما يضمن دمجهم الكامل وتقديم الدعم اللازم لهم. وشددت الجامعة على تواجد الفرق الطبية داخل الحرم الجامعي طوال فترة الامتحانات للتعامل مع أي حالات طارئة.

وفي إطار التحول الرقمي، أوضحت الجامعة استمرار تطبيق نظم الامتحانات الإلكترونية ببعض الكليات، مع توفير الدعم الفني اللازم، والتأكد من كفاءة الشبكات والأجهزة المستخدمة، بما يسهم في تحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية في التقييم.

كما تم تشكيل غرف عمليات مركزية بالكليات وربطها بغرفة عمليات رئيسية بإدارة الجامعة لمتابعة سير الامتحانات بشكل لحظي، والتدخل الفوري لحل أية مشكلات قد تطرأ، فضلًا عن تكثيف أعمال الكنترولات لضمان سرعة ودقة أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

ومن جانبه، وجه الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، بضرورة الالتزام بكافة القواعد المنظمة للعملية الامتحانية، وتوفير سبل الراحة للطلاب، مؤكدًا أن الجامعة تضع مصلحة الطالب على رأس أولوياتها.

رئيس جامعة العاصمة: تهيئة مناخ امتحاني متكامل يضمن العدالة والشفافية

وقال إن جامعة العاصمة حريصة على تهيئة مناخ امتحاني متكامل يضمن العدالة والشفافية، ويعكس مستوى الجهد المبذول طوال الفصل الدراسي. وقد وجهنا جميع الكليات بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والانضباط، مع تقديم الدعم الكامل لأبنائنا الطلاب، إيمانًا بدور الجامعة في إعداد كوادر قادرة على تحمل المسؤولية وبناء المستقبل.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات التنظيمية لضمان سير الامتحانات بسلاسة، مشددًا على أهمية التواجد المستمر لأعضاء هيئة التدريس داخل اللجان.

وقال: نعمل على متابعة دقيقة لكافة تفاصيل العملية الامتحانية، من إعداد الجداول وحتى إعلان النتائج، مع التأكيد على الالتزام بالمعايير الأكاديمية المعتمدة. كما نحرص على تذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب، وتوفير بيئة داعمة تساعدهم على تقديم أفضل ما لديهم.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار استراتيجية جامعة العاصمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتعزيز جودة العملية الأكاديمية، بما يحقق مخرجات تعليمية متميزة تلبي متطلبات سوق العمل.

