قام الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، بزيارة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، في تجسيد عملي لقيم المواطنة والوحدة الوطنية، وتعزيزًا لرسالة جامعة القاهرة التنويرية.

وخلال الزيارة، أعرب رئيس الجامعة عن خالص تهانيه القلبية لقداسة البابا ولجموع الأقباط المصريين، مؤكدًا أن الأعياد تمثل محطات مضيئة تتجدد فيها قيم المحبة والتسامح، وتترسخ خلالها معاني التلاحم الوطني التي تُعد أساسًا راسخًا لاستقرار المجتمع المصري وتقدمه.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن جامعة القاهرة ستظل نموذجًا وطنيًا جامعًا يعكس وحدة النسيج المصري، ويعمل على غرس قيم التعايش المشترك واحترام التنوع في نفوس طلابها، انطلاقًا من دورها في بناء الإنسان وصناعة الوعي، وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن العلاقة بين أبناء المجتمع المصري تُعد نموذجًا يحتذى به في التعايش والتكاتف، مشددًا على أن الأعياد تمثل فرصة متجددة لتجسيد روح المودة والمحبة بين جميع المصريين، وترسيخ ثقافة قبول الآخر والعمل المشترك من أجل رفعة الوطن.

من جانبه، أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة، مشيدًا بالدور العلمي والمجتمعي الذي تقوم به جامعة القاهرة، وإسهاماتها في نشر الوعي وترسيخ قيم المواطنة والسلام المجتمعي.

وتأتي هذه الزيارة في سياق العلاقات الممتدة بين جامعة القاهرة والكنيسة المصرية، بما يعكس صورة حضارية راسخة للتلاحم الوطني بين أبناء الشعب المصري، ويؤكد أن مصر ستظل دائمًا نموذجًا فريدًا في الوحدة والتعايش.

واختتم رئيس جامعة القاهرة تهنئته، مؤكدًا – باسم مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب – أطيب التمنيات لقداسة البابا تواضروس الثاني ولجميع الأقباط المصريين بعيد قيامة مجيد، داعيًا الله أن يعيده على مصرنا الحبيبة بمزيد من الخير والسلام والاستقرار.



