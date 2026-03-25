وافق مجلس جامعة القاهرة، خلال اجتماعه الدوري الشهري، برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، على تجديد التعاقد مع شركة مصر للتأمين للرعاية الصحية لكل من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين، وذلك لمدة عام وفق الضوابط المعتمدة، وبما يضمن استمرار تقديم خدمات طبية متميزة لمنتسبي الجامعة.

وفي سياق دعم الوعي بالملكية الفكرية، وجه المجلس عمداء الكليات بالتعاون مع مكتب حماية الملكية الفكرية بالجامعة لتنظيم ندوات تعريفية داخل الكليات، بهدف نشر ثقافة حماية الابتكار وتعزيز الوعي القانوني لدى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وبحسب بيان، تطرق الاجتماع إلى الترتيبات الجارية لإطلاق القافلة التنموية الشاملة لحلايب والشلاتين وأبو رماد خلال شهر أبريل المقبل، إلى جانب متابعة الاستعدادات لملتقى التوظيف بجامعة القاهرة، وذلك في إطار دعم فرص التدريب والتوظيف لطلاب الجامعة وخريجيها الجدد.

كما ناقش المجلس تعميم الإعلان عن نداءات المشاركة في الأبحاث والمشروعات ضمن المؤتمر الدولي الثاني بجامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي CU-Nexus2026 المقرر انعقاده في شهر أكتوبر القادم، بما يعكس توجه الجامعة نحو استكمال تنفيذ استراتيجيتها الرائدة للذكاء الاصطناعي.

وأكد مجلس جامعة القاهرة في ختام اجتماعه حرصه على مواصلة تطوير المنظومة التعليمية والبحثية والخدمية، بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة ويعزز من مكانة الجامعة على المستويين المحلي والدولي.

