أعلن مستشفى بدر الجامعي التابع لجامعة العاصمة عن رفع حالة الاستعداد القصوى، استعدادًا للتعامل مع تداعيات موجة التقلبات الجوية المتوقعة.

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، أن الجامعة تولي القطاع الصحي أولوية قصوى، خاصة في أوقات الأزمات، مشددًا على أن رفع درجة الاستعداد يأتي في إطار حرص الجامعة على حماية صحة المواطنين وضمان استمرارية تقديم خدمات طبية متميزة وفق أعلى معايير الجودة.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رشا رفاعي، عميدة كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن المستشفى اتخذ حزمة متكاملة من الإجراءات الاحترازية، شملت رفع درجة الجاهزية بكافة الأقسام الحيوية، وتفعيل خطط الطوارئ لضمان سرعة وكفاءة الاستجابة لأي حالات طارئة.

وأشارت إلى استمرار التنسيق على مدار الساعة مع الجهات المعنية، بما يسهم في تقديم خدمة طبية آمنة وفعالة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عمر، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة العاصمة، أن فرق الطوارئ والاستقبال تعمل بكامل طاقتها، مع دعم الأطقم الطبية والتمريضية، خاصة خلال أوقات الذروة، مؤكدًا جاهزية أقسام الطوارئ والعناية المركزة لاستقبال أي حالات ناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

كما أشار الدكتور كريم منتصر، مدير مستشفى بدر الجامعي، إلى تفعيل غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وربطها بغرفة العمليات المركزية، مع متابعة مستمرة لمستوى الجاهزية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب الالتزام الصارم بإجراءات السلامة ومكافحة العدوى.

وأكد مستشفى بدر الجامعي استمراره في أداء دوره الحيوي ضمن منظومة المستشفيات الجامعية، مع الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية لخدمة المرضى في مختلف الظروف.

إقرأ أيضا

جامعة عين شمس تناقش جاهزية "العمل عن بُعد" والمحاضرات الإلكترونية

قنصوة يكشف تفاصيل نظام حوافز للباحثين وأعضاء هيئة التدريس

بينها التدريب بالمستشفيات.. 8 محاور عمل لمركز التدريب المهني PTC ببيطري القاهرة