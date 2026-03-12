شهدت جامعة العاصمة تنظيم أولى فعاليات مبادرة سلسلة رواد العاصمة حول العالم – Capital Global Scholars Series، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبإشراف مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.

تستهدف المبادرة تسليط الضوء على التجارب الأكاديمية والبحثية المتميزة لطلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس الحاصلين على منح وزمالات دولية للدراسة أو البحث في جامعات عالمية، بما يسهم في نقل الخبرات الدولية إلى المجتمع الأكاديمي داخل الجامعة، وتعزيز ثقافة التقديم للمنح الدولية، بالإضافة إلى تعريف الطلاب بالمسارات الأكاديمية والبحثية المتاحة عالميًا.

انطلقت أولى جلسات السلسلة بعنوان “From CAPITAL to CHINA”، حيث استضاف مكتب العلاقات الدولية الطالب يوسف أسامة محروس قبيصي، المعيد بقسم الغزل والنسيج بكلية الفنون التطبيقية، وطالب الماجستير بجامعة Jiangnan University بالصين. خلال الجلسة، استعرض الطالب تجربته الأكاديمية ورحلته في الدراسة بالخارج، متناولًا أبرز الفرص والتحديات التي واجهته، مقدمًا نصائح مهمة للطلاب الراغبين في الدراسة الدولية.

كما تم خلال الجلسة توضيح فرص المنح الدراسية المقدمة من الحكومة الصينية (CSC)، مع شرح كافة المستندات المطلوبة وإجراءات التقديم والخطوات الأساسية التي يجب على الطلاب اتباعها عند التقدم لهذه المنح.

وقد أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، حرص الجامعة على دعم مسارات التدويل الأكاديمي وتعزيز حضورها على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن إتاحة الفرص لطلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس للاطلاع على التجارب العالمية الناجحة يسهم في بناء جيل قادر على المنافسة في البيئات الأكاديمية الدولية. وأضاف أن الجامعة تشجع طلابها وباحثيها على الاستفادة من برامج المنح الدولية والتبادل الأكاديمي لنقل المعرفة والخبرات وتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي.

من جانبه، أوضح الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن هذه المبادرات تمثل محورًا مهمًا في دعم منظومة الدراسات العليا والبحث العلمي، حيث تعرف الطلاب والباحثين بفرص المنح الدولية وآليات التقديم لها، وتتيح لهم الاستفادة من تجارب الزملاء الذين خاضوا بالفعل مسارات دراسية وبحثية في جامعات عالمية، مشيرًا إلى أن تبادل الخبرات مع المؤسسات الأكاديمية الدولية يفتح آفاقًا واسعة للتعاون البحثي المشترك، ويعزز مكانة الجامعة في التصنيفات الدولية.

كما أكدت الدكتورة إسراء ياسر داود، مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، أن إطلاق سلسلة “رواد العاصمة حول العالم” يأتي في إطار جهود المكتب لتعزيز ثقافة التدويل داخل الجامعة، ودعم الطلاب والباحثين في التعرف على الفرص الأكاديمية الدولية المتاحة، مشيرة إلى حرص المكتب على تقديم الإرشاد والدعم اللازمين للطلاب الراغبين في التقدم للمنح الدولية، من خلال التعريف بمتطلبات التقديم وتنظيم لقاءات تعريفية مع طلاب وباحثين سبق لهم خوض تجارب دراسية ناجحة في الخارج.

شهدت الفعالية حضور عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة، بحضور أعضاء مكتب العلاقات الدولية، حيث تم توجيه الشكر لهم على حسن التنظيم والتمثيل المشرف، كما تفاعل الحضور من خلال النقاش وطرح الأسئلة حول فرص الدراسة بالخارج وآليات التقديم للمنح الدولية، مما يعكس اهتمام المجتمع الأكاديمي بالانفتاح على التجارب التعليمية العالمية.

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص جامعة العاصمة على تعزيز التدويل الأكاديمي وتشجيع طلابها وباحثيها على الاستفادة من الفرص الدولية في التعليم والبحث العلمي، وبناء جسور التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية حول العالم.



