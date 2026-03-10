إعلان

جامعة العاصمة تُطلق دليلًا استرشاديًا وحقيبة تدريبية لدعم المشروع القومي لمحو الأمية

كتب : عمر صبري

02:00 ص 10/03/2026

الدكتور السيد قنديل

أعلنت جامعة العاصمة برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتورة ولاء صلاح الدين المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية، عن إعداد دليل استرشادي متكامل للمشروع القومي لمحو الأمية، إلى جانب حقيبة تدريبية متخصصة صُممت خصيصاً لتلبية احتياجات المشاركين بالمشروع.

ويُعد هذا الدليل مرجعاً أساسياً لجميع الطلاب والكوادر البشرية المنخرطة في المشروع، حيث يوضح آليات المشاركة ويقدم أسس تعليم الكبار بشكل مبسط وعملي. كما تسهم الحقائب التدريبية في تطوير مهارات المشاركين، بما يضمن فاعلية أكبر في تنفيذ الأنشطة وتحقيق أهداف المشروع.

وأكدت الجامعة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤيتها لتعزيز دورها المجتمعي، وإتاحة الفرصة لطلابها للمشاركة في مبادرات وطنية هادفة، بما يعكس التزامها بتخريج أجيال قادرة على مواجهة التحديات المجتمعية.

ورحبت الجامعة بجميع المشاركين في المشروع، معربة عن تطلعها إلى أن يثمر هذا العمل المتميز عن نتائج ملموسة تسهم في القضاء على الأمية، وترسيخ قيم التعلم المستمر وخدمة المجتمع.

