تنظم كلية التجارة جامعة عين شمس، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، حملة توعوية تحت عنوان "جمع وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية"، وذلك في إطار المبادرة الوطنية "دائرة واحدة" التي تهدف إلى دعم التحول نحو الاقتصاد الدائري في قطاع تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات.

وبحسب بيان، تستمر الحملة خلال الفترة من 9 إلى 18 فبراير 2026، وتهدف الى كيفية جمع المخلفات الإلكترونية والتخلص منها بطرق صديقة للبيئة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية إعادة التدوير والمخاطر البيئية الناجمة عن التخلص غير الآمن من هذه النفايات.

يشرف على الحملة وتنسيق أعمالها كل من: الدكتور محمد مرسي وكيل كلية التجارة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان رجب مستشار عميد الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مروة فخري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة.

ودعت كلية التجارة جميع طلابها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة للمشاركة الفاعلة في الحملة للاستفادة من خدماتها، وذلك لدعم بناء مستقبل أكثر استدامة وخدمة أهداف المبادرة الوطنية للاقتصاد الدائري.

