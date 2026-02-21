إعلان

ممولة بالكامل.. رابط التقديم في مبادرة تطوير أعضاء هيئة التدريس في الحوسبة والذكاء الاصطناعي

كتب : مصراوي

04:00 ص 21/02/2026

الذكاء الاصطناعي

أعلن المجلس الأفريقي للبحث العلمي والابتكار بالاتحاد الأفريقي (AU–ASRIC)، بالتعاون مع أكاديمية بكين للذكاء الاصطناعي (BAAI)، عن فتح باب التقدم للمشاركة في مبادرة تطوير أعضاء هيئة التدريس في مجال الحوسبة والذكاء الاصطناعي (AI Compute Faculty Development Initiative 2026).

وتهدف هذه المبادرة، وهي منحة ممولة بالكامل برعاية أكاديمية بكين للذكاء الاصطناعي، إلى بناء قدرات مستدامة لتدريس الذكاء الاصطناعي في أفريقيا، من خلال تأهيل نخبة من أعضاء هيئة التدريس الجامعيين بمهارات متقدمة في الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي وأنظمة الذكاء الاصطناعي.

وحول مزايا المشاركة، فإن المشاركين يحصلون على تدريب مهني ممول بالكامل (يشمل تكاليف السفر والبرنامج)، وفرص تعاون مع أبرز معاهد وجامعات البحث في الذكاء الاصطناعي بالصين، وإتاحة موارد حوسبة متقدمة ومنصات تعليمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتأهيل المشاركين ليكونوا نواة قيادية لتطوير تعليم الذكاء الاصطناعي في أفريقيا

وسيتم اختيار 10 أساتذة جامعيين فقط من مختلف دول القارة الأفريقية، علما بأن باب التقديم مفتوح حاليًا، ولن يُنظر في أي طلبات تُقدَّم بعد 20 فبراير 2026 الساعة 4:00 مساءً بتوقيت غرب أفريقيا، وللتقديم وملء استمارة المشاركة يمكن التقدم من خلال الرابط التالي على الموقع الرسمي اضغط هنا.

الذكاء الاصطناعي أكاديمية بكين للذكاء الاصطناعي

