للباحثين والدراسات العليا.. رابط مجلة نانو تكنولوجي بتقييم 7 بالمجلس الأعلى للجامعات

كتب : عمر صبري

02:00 ص 07/01/2026

الدكتور محمد سامي عبد الصادق

كتب- عمر صبري:

يسعى الباحثون إلى النشر في مجلات علمية معتمدة، بهدف التواصل العلمي والنشر الدولي، وهو ما يُعد من المتطلبات الأساسية للحصول على الترقيات الأكاديمية بالجامعات والمعاهد.

وأعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، إدراج مجلة كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي Nanotechnology and Applied Sciences Journal (NAS) ضمن قوائم المجلس الأعلى للجامعات بتقييم 7، وهو أعلى تصنيف يُمنح للمجلات العلمية المحلية المصرية.

وتُعد مجلة Nanotechnology and Applied Sciences Journal (NAS) منصة علمية متخصصة لنشر الأبحاث الأصيلة في مجالات النانو تكنولوجي والعلوم التطبيقية، ويمكن الاطلاع عليها عبر الرابط التالي: من هنا

وتدعم المجلة البحث العلمي في مجالات النانو تكنولوجي والمواد المتقدمة وتطبيقاتها المختلفة، كما تدعم جهود الباحثين المصريين والدوليين.

وتحرص المجلة على استقطاب أبحاث متميزة ذات تأثير علمي وتطبيقي، بما يعزز فرص الباحثين في النشر بمجلة محلية ذات تصنيف مرتفع ومعتمدة رسميًا.

المجلس الأعلى للجامعات محمد سامي عبد الصادق

