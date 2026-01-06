إعلان

إطلاق خدمة التبرع للمجمع الطبي بجامعة العاصمة عبر InstaPay

كتب : عمر صبري

12:47 م 06/01/2026

جامعة العاصمة "حلوان سابقًا"

أكدت جامعة العاصمة "حلوان سابقًا" استمرار الخطى لافتتاح المرحلة الأولى من مجمعها الطبي الجديد ليكون صرحًا متكاملًا يجمع بين التعليم الطبي والخدمات العلاجية الحديثة.

وأضافت الجامعة، في بيان، أن هذا المشروع الضخم يُمثل بداية حلم طال انتظاره، حيث يهدف إلى تقديم رعاية صحية متقدمة لسكان جنوب القاهرة، إلى جانب توفير بيئة تدريبية وبحثية متميزة لطلاب الجامعة.

ويصل المجمع بعد اكتماله إلى طاقة استيعابية قدرها 1600 سرير، ليخدم أكثر من 8 ملايين مواطن في مناطق جنوب القاهرة وشمال الصعيد وشرق الجيزة.

ويُعد المجمع الطبي أحد أكبر المشروعات الطبية في المنطقة، حيث يضم مستشفيات جامعية مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، ويهدف إلى تطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءة التدريب الطبي والبحث العلمي.

المشروع يتم بالتعاون بين جامعة العاصمة وشركة وادي النيل، ليجسد حلمًا طال انتظاره في إنشاء مركز طبي متكامل يخدم جنوب القاهرة.

ومن خلال هذا المشروع الخدمي، تبدأ الجامعة مرحلة جديدة في دعم التعليم الطبي والبحث العلمي، وتقديم خدمات علاجية متقدمة للمواطنين، ليصبح المجمع الطبي علامة فارقة في مسيرة الجامعة نحو الريادة الطبية والتعليمية.

تجدر الإشارة إلى أن الجامعة أطلقت خدمة التبرع للمجمع الطبي عبر تطبيق InstaPay، ويمكن للراغبين في دعم المشروع التبرع بسهولة باتباع الخطوات التالية: الدخول إلى خيار "التبرعات" في التطبيق، ثم اختيار "جامعة حلوان الحكومية"، وإدخال المبلغ المراد التبرع به، والضغط على "تأكيد".

جامعة العاصمة حلوان سابقا المجمع الطبي بجامعة العاصمة شركة وادي النيل

