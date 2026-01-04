ما بين 64% و68%.. تنسيق الطب البيطري بنصف العام 2025 -2026

ينطلق 10 يناير المقبل تنسيق الجامعات الأهلية لمنتصف الجامعات الأهلية 2025 -2026 لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية وطلاب الثانوية الأزهرية، بحسب قرار صادر عن المجلس الأعلى للجامعات الأهلية.

وبلغ الحد الأدنى لكليات الطب البيطري بتنسيق منتصف العام الجامعات بالجامعات الأهلية والخاصة كالتالي:

- 64% لجامعات الملك سلمان وشرق بورسعيد والوادي الجديد وسيناء.

- 65% لجامعتي الجلالة والعلمين.

- 66% لباقي الجامعات الخاصة وجامعتي الأقصر ودمنهور الأهلية.

- 68% لباقي الجامعات الأهلية.

وأوضح مجلس الجامعات الأهلية أنه وبعد تمام المراجعة للطالب المتقدم في جامعة أهلية يقوم الطالب بسداد جزء من المصروفات وتقوم الجامعة بتسجيله على النظام المركزي للحفاظ على حق الجامعة في الطالب حيث أن النظام لن يقبله في حالة تكرار نفس الإجراءات في جامعة أخرى.

وأضاف أنه مسموع التقدم للجامعات يوميا والتسجيل على النظام المركزي مفتوح في أي وقت طالما يوجد قناة اتصال مفتوحة ما بين نظام الجامعة والنظام المركزي.

