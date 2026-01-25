نظم الفريق التنفيذي لمبادرة الوعي حياة بجامعة العاصمة سلسلة من الزيارات الميدانية لعدد من دور رعاية الأيتام في محيط جامعة العاصمة، بهدف تعزيز الدعم المجتمعي وتفعيل محاور المبادرة بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة الملابس.

وشملت الزيارات دار السيدة نفيسة حيث استعرض الفريق أبرز احتياجات الدار والمعوقات التي تواجهها، تمهيدًا لإعداد برنامج تدريبي متكامل يسهم في تحسين الخدمات المقدمة ويعزز أهداف التنمية المجتمعية المستدامة.

كذلك دار الفتح لرعاية الأيتام، جاءت الزيارة في إطار توسيع نطاق المبادرة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الدور المستفيدة.

هذا إلى جانب دار القدس لذوي الاحتياجات الخاصة، أدرجها الفريق ضمن جدول زمني لزيارات مستقبلية، بهدف إيجاد حلول للتحديات القائمة وإشراكها في أنشطة وبرامج المبادرة.

وتؤكد هذه الجهود إيمان المبادرة بأهمية التكامل المجتمعي، ودور المؤسسات الأكاديمية في خدمة المجتمع، وتحويل الوعي إلى فعل مؤثر يسهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع خطط رؤية مصر للتنمية المستدامة.

