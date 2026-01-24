رئيس جامعة القاهرة: عيد الشرطة مناسبة وطنية خالدة نستحضر فيها التضحيات

تقدم الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وجميع رجال الشرطة المصرية وقياداتها، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الرابع والسبعين.

وقال الدكتور محمد سامي عبدالصادق، في بيان اليوم، إن الاحتفال بعيد الشرطة يمثل مناسبة وطنية خالدة يتم خلالها استحضار تضحيات رجال الشرطة البواسل الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، وضربوا أروع الأمثلة في الإخلاص والتفاني والشجاعة، مثمنًا جهود وزارة الداخلية المتواصلة في مجال مكافحة الجريمة بكل صورها، والدور الوطني والبطولي الذي يقوم به رجال الشرطة في حماية أمن الوطن واستقراره وصون مقدراته.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن رجال الشرطة المصرية يجسدون نموذجًا فريدًا في الانضباط والوعي والمسؤولية الوطنية، ويواصلون أداء واجبهم بكل شرف في مواجهة التحديات، بما يعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على حماية أمنها الداخلي وترسيخ سيادة القانون، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يوفق رجال الشرطة في أداء رسالتهم الوطنية، وأن يعيد هذه المناسبة على مصر بمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم.

جدير بالذكر أن الاحتفال بعيد الشرطة المصرية يأتي تخليدًا لذكرى شجاعة رجال الشرطة ووطنيتهم في معركة 25 يناير عام 1952، بعد أن رفضوا بكل شجاعة تسليم سلاحهم للمحتل وتمسكوا بمبنى محافظة الاسماعيلية، ورفضوا إخلائه للاحتلال الإنجليزي آنذاك، رغم أن عددهم وأسلحتهم وتدريبهم لا يسمح لهم بمواجهة جيوش مدربة على الحرب ومسلحة بالمدافع والدبابات والبنادق الحديثة، بينما كانت قوات الشرطة المصرية مسلحة ببنادق قديمة الصنع، كما كان للشرطة المصرية دور بارز ومشهود في مقاومة الاحتلال ومحاربته وحماية ودعم الفدائيين المصريين.

