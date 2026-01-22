أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية مشاركتها في العديد من الفعاليات احتفاءً بمرور 90 عاما على تأسيس فن أفلام الرسوم المتحركة المصري، حيث تشارك الجامعة ممثلة بكلية الفنون الرقمية والتصميم بفيلم المعيدة بالكلية فرح أيمن "صندوق الذكريات" في الدورة السادسة لـ animatex - أنيماتكس أكبر حدث مصري للرسوم المتحركة يقام سنويا، وتنطلق اعماله يوم 11 فبراير القادم ولمدة أربعة أيام.

وقال الدكتور أحمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، إن فن الرسوم المتحركة المصري يحظى باهتمام كبير من الجامعة باعتباره إضافة حقيقية لقوة مصر الناعمة، حيث يمكنه الترويج للقيم المصرية الاصيلة خاصة التسامح وإعلاء قيم السلام والمحبة والتعاون بين الشعوب إلى جانب القيمة الاقتصادية لفن الرسوم المتحركة الذي ليس قاصرا على إنتاج أفلام ومسلسلات، بل إنه دخل في صناعة الإعلانات والأغاني المصورة بما تمثله من عوائد ضخمة يمكنها تعزيز صادراتنا خاصة للمنطقة العربية وللدول الناطقة بالعربية.

وأضاف أن الجامعة ممثلة في كلية الفنون الرقمية والتصميم تولي اهتمام بالغ بفن الرسوم المتحركة، حيث نعمل علي بناء جيل جديد من صُنّاع التحريك، قادر على تطوير هذا الفن ومواكبة التحولات الجمالية والتقنية عالميًا، بما يعزز حضور مصر كمركز إقليمي للحراك الإبداعي في مجال الرسوم المتحركة، ولذا تم اطلاق قسم خاص لهذا التخصص المهم من العام الدراسي الحالي بجانب تجهيز معامل خاصة مزودة بأحدث الأجهزة والحاسبات والبرامج الاحدث في المجال لخدمة طلابنا وأعضاء هيئة التدريس والاستفادة منها في تنفيذ تصميم مشروعاتهم من أفلام الرسوم المتحركة، وهو ما انعكس علي مستوي تلك الأفلام وحصدها للجوائز في العديد من المسابقات التي شاركت بها الجامعة، والاهم دعم جهود الارتقاء بفن الرسوم المتحركة في مصر حتي يصل الي المستويات العالمية.

من جانبه، قال الدكتور أشرف زكى عميد كلية الفنون الرقمية والتصميم، إن فيلم "صندوق الذكريات "Memory Box " فاز بالعديد من الجوائز منها جائزة مهرجان الافلام القصيرة جداً VS FILM في دورته الثانية التي عقدت خلال الفترة من 2 وحتى 6 نوفمبر الماضي بمدن السويس والجلالة والعين السخنة تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وأيضا شهادة تقدير من الدورة الـ 15 لملتقي القاهرة الدولي لأفلام التحريك، والذي نظمه صندوق التنمية الثقافية وتحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

وأضاف أن جيل الشباب والطلبة بات القوة المحرّكة للمشهد الإبداعي في فنون الرسوم المتحركة والذي نطلق عليه فن التحريك، حيث شكّلوا ما يقرب من 90% من إجمالي الفائزين، في هذه الدورة للملتقي مما يعكس توازنًا واعيًا بين دعم التجارب الناشئة والاحتفاء بالخبرات الفنية.

من جانبها، قالت المعيدة فرح أمين مخرجة فيلم "صندوق الذكريات" إن فيلمها تدور أحداثه حول فتاة أثناء قيامها بترتيب غرفتها، تجد صندوقاً فوق الأرفف نسيت وجوده، لتتوقف عن الترتيب وتستغرق في تفقد محتويات الصندوق الذي يحمل في طياته آثار الماضي، رسائل قديمة، ازرار والعاب قديمة، تأخذها إحدى رسائل الصندوق الي عالم داخل ذكرياتها، والاماكن التي تركتها والناس الذين فارقتهم، وكأنها مرحلة تركتها ومضت في طريقها الي مراحل حياتها القادمة.

