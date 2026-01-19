إعلان

سارة مصطفى تحصل علي الدكتوراه من إعلام أسوان عن الدعاية الإسرائيلية الموجّهة للعرب

كتب : عمر صبري

02:30 ص 19/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    سارة مصطفى تحصل علي الدكتوراه من إعلام أسوان عن الدعاية الإسرائيلية الموجّهة للعرب (5)
  • عرض 5 صورة
    سارة مصطفى تحصل علي الدكتوراه من إعلام أسوان عن الدعاية الإسرائيلية الموجّهة للعرب (4)
  • عرض 5 صورة
    سارة مصطفى تحصل علي الدكتوراه من إعلام أسوان عن الدعاية الإسرائيلية الموجّهة للعرب (2)
  • عرض 5 صورة
    سارة مصطفى تحصل علي الدكتوراه من إعلام أسوان عن الدعاية الإسرائيلية الموجّهة للعرب (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حصلت الباحثة سارة مصطفى على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى، مع التوصية بالطبع والتبادل، من كلية الإعلام بجامعة أسوان، عن رسالتها العلمية الموسومة بعنوان:«دور الأساليب الدعائية المستخدمة في الحسابات الإسرائيلية الموجَّهة باللغة العربية على موقع X وعلاقتها بدرجة وعي الجمهور المصري».

تشكيل لجنة المناقشة والحكم

ضمت لجنة المناقشة والحكم نخبة من أساتذة الإعلام، هم:

الدكتور حلمي محسب، أستاذ الصحافة وعميد كلية الإعلام السابق بجامعة جنوب الوادي بقنا.

الدكتورة أسماء عرام، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة جنوب الوادي بقنا.

الدكتور رضا عبد الواجد، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر.

الدكتورة هبة الله نصر، أستاذ الصحافة بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة أسوان.

ركزت الدراسة على تحليل الأساليب الدعائية التي تستخدمها الحسابات الإسرائيلية الموجهة للجمهور العربي عبر موقع X، مع قياس مستوى وعي وإدراك الجمهور المصري لهذه المضامين، في ظل تصاعد تأثير الإعلام الرقمي على تشكيل الرأي العام.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الجمهور المصري يتمتع بوعي نقدي ملحوظ، يمكّنه من إعادة تأطير الرسائل الدعائية وفق خلفيته الثقافية والسياسية، مع إدراك واضح لتأثير هذه الحسابات على الآخرين، بما يتسق مع نظرية الشخص الثالث وتحليل الأطر الإعلامية.

توصيات لتعزيز الوعي الإعلامي العربي

قدّمت الرسالة عددًا من التوصيات العملية، أبرزها:

• تعزيز الوعي والتربية الإعلامية داخل المؤسسات التعليمية.

• تطوير محتوى إعلامي عربي منافس وقادر على المواجهة.

• إنشاء مراكز متخصصة لرصد وتحليل الحملات الدعائية الرقمية.

• دعم التعاون الإقليمي لمواجهة الدعاية الموجّهة عبر المنصات الرقمية.

وأكدت الدراسة أهمية الوعي الجماهيري، لا سيما في ظل نشاط الكيان الإسرائيلي على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الأكاذيب ومحاولات التأثير على استقرار المنطقة، مستغلًا بعض التيارات العربية والإسلامية.

وتبرز الرسالة كإضافة علمية مهمة في حقل الإعلام، تسهم في فهم آليات الدعاية الرقمية وسبل التصدي لها بوعي علمي ومنهجي.

اقرأ أيضاً:

قرار رسمي.. الخميس 29 يناير إجازة مدفوعة الأجر

وزير التموين: احتياطي السكر يكفي لأكثر من 10 أشهر

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سارة مصطفى كلية الإعلام بجامعة أسوان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تقرير: إسرائيل في حالة تأهب تحسبا لهجوم أمريكي محتمل على إيران
شئون عربية و دولية

تقرير: إسرائيل في حالة تأهب تحسبا لهجوم أمريكي محتمل على إيران
"خضعت لعملية كبيرة".. الفنانة هبة السيسي تُعلن إصابتها بمرض السرطان
زووم

"خضعت لعملية كبيرة".. الفنانة هبة السيسي تُعلن إصابتها بمرض السرطان
في 24 ساعة.. 3 حالات وفاة في الوسط الفني
زووم

في 24 ساعة.. 3 حالات وفاة في الوسط الفني
23 صورة ترصد احتفال لاعبي منتخب السنغال بالتتويج بأمم أفريقيا 2025
رياضة عربية وعالمية

23 صورة ترصد احتفال لاعبي منتخب السنغال بالتتويج بأمم أفريقيا 2025
لإبعاد قطر وتركيا.. مسؤول إسرائيلي يطالب بتسليم إدارة غزة إلى مصر
شئون عربية و دولية

لإبعاد قطر وتركيا.. مسؤول إسرائيلي يطالب بتسليم إدارة غزة إلى مصر

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026