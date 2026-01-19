حصلت الباحثة سارة مصطفى على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى، مع التوصية بالطبع والتبادل، من كلية الإعلام بجامعة أسوان، عن رسالتها العلمية الموسومة بعنوان:«دور الأساليب الدعائية المستخدمة في الحسابات الإسرائيلية الموجَّهة باللغة العربية على موقع X وعلاقتها بدرجة وعي الجمهور المصري».

تشكيل لجنة المناقشة والحكم

ضمت لجنة المناقشة والحكم نخبة من أساتذة الإعلام، هم:

الدكتور حلمي محسب، أستاذ الصحافة وعميد كلية الإعلام السابق بجامعة جنوب الوادي بقنا.

الدكتورة أسماء عرام، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة جنوب الوادي بقنا.

الدكتور رضا عبد الواجد، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر.

الدكتورة هبة الله نصر، أستاذ الصحافة بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة أسوان.

ركزت الدراسة على تحليل الأساليب الدعائية التي تستخدمها الحسابات الإسرائيلية الموجهة للجمهور العربي عبر موقع X، مع قياس مستوى وعي وإدراك الجمهور المصري لهذه المضامين، في ظل تصاعد تأثير الإعلام الرقمي على تشكيل الرأي العام.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الجمهور المصري يتمتع بوعي نقدي ملحوظ، يمكّنه من إعادة تأطير الرسائل الدعائية وفق خلفيته الثقافية والسياسية، مع إدراك واضح لتأثير هذه الحسابات على الآخرين، بما يتسق مع نظرية الشخص الثالث وتحليل الأطر الإعلامية.

توصيات لتعزيز الوعي الإعلامي العربي

قدّمت الرسالة عددًا من التوصيات العملية، أبرزها:

• تعزيز الوعي والتربية الإعلامية داخل المؤسسات التعليمية.

• تطوير محتوى إعلامي عربي منافس وقادر على المواجهة.

• إنشاء مراكز متخصصة لرصد وتحليل الحملات الدعائية الرقمية.

• دعم التعاون الإقليمي لمواجهة الدعاية الموجّهة عبر المنصات الرقمية.

وأكدت الدراسة أهمية الوعي الجماهيري، لا سيما في ظل نشاط الكيان الإسرائيلي على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الأكاذيب ومحاولات التأثير على استقرار المنطقة، مستغلًا بعض التيارات العربية والإسلامية.

وتبرز الرسالة كإضافة علمية مهمة في حقل الإعلام، تسهم في فهم آليات الدعاية الرقمية وسبل التصدي لها بوعي علمي ومنهجي.

