832.9 لطب القاهرة.. تنسيق مدارس STEM كل الكليات رسميًا 2025

كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدني للقبول بكليات مدارس STEM للعلوم والتكنولوجيا لعام 2025 كما يلي:

طب القاهرة 832.93

هندسة القاهرة 832.02

هندسة عين شمس 830.35

طب عين شمس 827.47

هندسة حلوان 824.23

طب الإسكندرية 823.80

طب المنصورة 823.22

طب حلوان 822.80

هندسة الإسكندرية 819.00

طب دمياط 818.97

طب طنطا 818.95

هندسة بنها بشبرا 818.76

طب بنها 817.91

طب فاقوس 817.82

طب المنوفية بشبين الكوم 817.03

طب السادات 816.62

طب الفيوم 816.47

طب الزقازيق 816.18

هندسة حلوان بالمطرية 815.50

طب قناة السويس بالإسماعيلية 815.35

طب كفر الشيخ 813.87

طب بور سعيد 813.62

هندسة المنصورة 812.92

طب بني سويف 812.50

طب السويس 811.55

طب أسيوط 811.13

طب المنيا 811.10

طب سوهاج 811.01

هندسة بنها 810.71

طب العريش 810.13

طب الاقصر 809.88

طب الوادي الجديد 809.13

طب أسوان 808.98

طب جنوب الوادي 808.63

طب أسنان القاهرة 808.25

طب أسنان عين شمس 807.97

هندسة الزقازيق 807.43

هندسة كفر الشيخ 807.20

طب أسنان المنصورة 807.10

طب أسنان الإسكندرية 807.07

طب أسنان كفر الشيخ 806.91

طب أسنان طنطا 806.88

طب أسنان الزقازيق 806.85

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 806.68

طب أسنان المنوفية 806.60

صيدلة القاهرة 806.40

طب أسنان أسيوط 806.08

هندسة الفيوم 806.05

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 805.90

طب أسنان بني سويف 805.75

طب أسنان جنوب الوادي 805.55

طب أسنان السويس 805.45

هندسة بترول و تعدين السويس 805.38

طب أسنان الفيوم 805.21

هندسة طنطا 805.15

طب وجراحة الفم والأسنان سوهاج 804.96

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 804.82

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 804.81

طب أسنان المنيا 804.73

علاج طبيعي بورسعيد 804.41

علاج طبيعي القاهرة 804.26

صيدلة عين شمس 803.75

صيدلة المنصورة 802.95

هندسة المنوفية بشبين الكوم 802.42

علاج طبيعي السويس 802.35

هندسة السويس 802.32

صيدلة الإسكندرية 802.03

صيدلة حلوان 801.70

صيدلة طنطا 801.63

صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 801.57

علاج طبيعي بنها 800.88

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 800.80

علاج طبيعي قناة السويس 800.52

علاج طبيعي بني سويف 800.26

علاج طبيعي كفر الشيخ 800.20

هندسة دمياط 799.86

صيدلة دمنهور 799.57

علاج طبيعي جنوب الوادي 799.52

صيدلة المنوفية 799.37

هندسة بور سعيد 799.27

كلية الهندسة جامعة دمنهور 799.10

صيدلة مدينة السادات 798.95

صيدلة الزقازيق 798.80

صيدلة بني سويف 798.71

صيدلة بور سعيد 798.63

صيدلة الفيوم 798.47

صيدلة المنيا 798.23

هندسة بني سويف 797.83

صيدلة أسيوط 797.83

صيدلة سوهاج 797.68

صيدلة ج الوادي الجديد 797.66

صيدلة جنوب الوادي 797.65

هندسة أسيوط 796.93

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم 796.68

هندسة المنيا 796.60

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 795.47

هندسة سوهاج 794.52

هندسة جنوب الوادي 794.22

هندسة أسوان 794.22

هندسة الوادي الجديد 793.81

هندسة الطاقة أسوان 793.78

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 793.63

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 792.78

تخطيط عمراني القاهرة 791.92

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 789.45

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم 789.15

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة 788.41

طب بيطري الإسكندرية 787.61

طب بيطري القاهرة 787.51

طب بيطري عين شمس 786.06

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 785.91

حاسبات و ذكاء إصطناعي الغردقة علوم 784.42

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة 784.42

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 784.12

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 784.05

حاسبات ومعلومات السويس علوم 782.25

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم 782.07

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 781.92

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 781.85

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 781.38

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 780.86

حاسبات ومعلومات دمياط علوم 779.52

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 778.77

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 775.25

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 775.21

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 774.51

حاسبات ومعلومات طنطا علوم 774.50

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 772.90

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 772.55

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 770.51

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 770.47

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 770.26

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 770.07

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 769.37

حاسبات و معلومات العريش علوم 769.35

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 769.31

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 768.46

حاسبات ومعلومات السويس رياضة 768.37

طب بيطري بنها 767.96

حاسبات و ذكاء إصطناعي الغردقة رياضة 767.96

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 767.51

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 766.86

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 766.81

حاسبات ومعلومات قنا علوم 766.32

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 766.12

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 765.32

طب بيطري المنصورة 764.73

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 764.65

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 764.65

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 763.78

طب بيطري المنوفية 763.68

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 763.65

طب بيطري كفر الشيخ 762.33

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 762.05

طب بيطري الزقازيق 761.82

طب بيطري أسيوط 761.78

طب بيطري دمنهور 761.51

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 760.53

طب بيطري مدينة السادات 759.95

حاسبات و معلومات العريش رياضة 758.96

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 758.72

علوم القاهرة 758.42

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 757.58

حاسبات ومعلومات قنا رياضة 755.73

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 754.86

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 754.52

طب بيطري بني سويف 753.61

طب بيطري سوهاج 752.93

طب بيطري جنوب الوادي 752.92

طب بيطري المنيا 752.22

علوم السادات 750.77

طب بيطري مطروح 749.53

طب بيطري أسوان 747.96

علوم القاهرة رياضة 747.87

طب بيطري العريش 747.23

طب بيطري الوادي الجديد 745.33

فنون جميلة (عمارة) حلوان 741.21

علوم عين شمس رياضة 741.18

علوم عين شمس 740.87

علوم الإسكندرية رياضة 739.03

علوم الإسكندرية 733.57

علوم الوادي الجديد رياضة 732.42

علوم حلوان رياضة 727.41

علوم كفر الشيخ رياضة 722.76

فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 721.78

علوم المنصورة رياضة 712.88

فنون جميلة (عمارة) المنصورة 709.35

علوم بنات عين شمس 704.80

علوم دمنهور 704.68

علوم دمنهور رياضة 702.31

علوم حلوان 700.95

علوم أسوان رياضة 698.42

علوم بنها رياضة 690.45

علوم جنوب الوادي 685.71

علوم بنها 685.61

علوم كفر الشيخ 675.57

علوم بنات عين شمس رياضة 665.81

علوم المنصورة 632.05

فنون جميلة (عمارة) المنيا 602.63

علوم الوادي الجديد 580.20

