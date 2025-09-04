إعلان

لهؤلاء الطلاب.. الفرصة الأخيرة لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة

05:08 م الخميس 04 سبتمبر 2025

تنسيق المرحلة الثالثة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمر صبري:

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد أن غدًا الجمعة الموافق ٥ سبتمبر ٢٠٢٥، هو اليوم الأخير لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة، حيث سيُغلق الموقع في تمام الساعة ٧ مساءً.

وأضاف مكتب التنسيق في بيان، الخميس، أنه لن يتم مد فترة تسجيل الرغبات، ويدعو جميع الطلاب إلى سرعة الانتهاء من إدخال رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق قبل الموعد المحدد لغلق التسجيل .

اقرأ أيضاً:

خطوات التظلم على الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2025.. تعرف علي التفاصيل

التعليم العالي تُعلن فتح تسجيل رغبات الثانوية الفنية 3 و5 سنوات والمعاهد سنتين

فتح باب العضوية لمعلمي الحصة.. ونقابة المعلمين توضح التفاصيل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026