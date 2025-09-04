لهؤلاء الطلاب.. الفرصة الأخيرة لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة

كتب- عمر صبري:

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد أن غدًا الجمعة الموافق ٥ سبتمبر ٢٠٢٥، هو اليوم الأخير لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة، حيث سيُغلق الموقع في تمام الساعة ٧ مساءً.

وأضاف مكتب التنسيق في بيان، الخميس، أنه لن يتم مد فترة تسجيل الرغبات، ويدعو جميع الطلاب إلى سرعة الانتهاء من إدخال رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق قبل الموعد المحدد لغلق التسجيل .

اقرأ أيضاً:

خطوات التظلم على الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2025.. تعرف علي التفاصيل

التعليم العالي تُعلن فتح تسجيل رغبات الثانوية الفنية 3 و5 سنوات والمعاهد سنتين

فتح باب العضوية لمعلمي الحصة.. ونقابة المعلمين توضح التفاصيل