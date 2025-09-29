موعد ورابط التظلم على نتيجة معادلة كليات التجارة 2025

كتب- عمر صبري:

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، عن فتح باب التظلمات للطلاب الراسبين في اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية التجارية هذا العام 2025.

وبدأت التظلمات من الأحد 28/9/2025 وتستمر حتى يوم الخميس 2/10/2025.

ويمكن للراغبين في التظلم التقدم من خلال الرابط التالي، اضغط هنا.

اقرأ أيضًا:

ولي أمر يعتدي على معلم في مدرسة قرية شبرا بابل.. والنقابة تتخذ إجراءات قانونية

استمرار التسجيل بكلية النانو تكنولوجي 2025 - 2026.. البرامج والمجالات المتاحة

التعليم تحل مشكلة عجز المعلمين بمدرسة قرية تونة الجبل بالمنيا