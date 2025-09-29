موعد ورابط التظلم على نتيجة معادلة كليات التجارة 2025
أعلن المجلس الأعلى للجامعات، عن فتح باب التظلمات للطلاب الراسبين في اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية التجارية هذا العام 2025.
وبدأت التظلمات من الأحد 28/9/2025 وتستمر حتى يوم الخميس 2/10/2025.
ويمكن للراغبين في التظلم التقدم من خلال الرابط التالي، اضغط هنا.
