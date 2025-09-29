إعلان

موعد ورابط التظلم على نتيجة معادلة كليات التجارة 2025

كتب : مصراوي

02:13 م 29/09/2025

الدكتور أيمن عاشور

كتب- عمر صبري:

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، عن فتح باب التظلمات للطلاب الراسبين في اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية التجارية هذا العام 2025.

وبدأت التظلمات من الأحد 28/9/2025 وتستمر حتى يوم الخميس 2/10/2025.

ويمكن للراغبين في التظلم التقدم من خلال الرابط التالي، اضغط هنا.

المجلس الأعلى للجامعات المعاهد الفنية

