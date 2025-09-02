التعليم العالي: غلق تنسيق المرحلة الثالثة 2025 الجمعة 5 سبتمبر

كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة (النظامين القديم والحديث) ضمن المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، في تمام الساعة السابعة مساء يوم الجمعة 5 سبتمبر 2025.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه يتم تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، من خلال الرابط التالي، اضغط هنا. https://tansik.digital.gov.eg

