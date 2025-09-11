كتب- عمر صبري:

بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استقبال طلبات التقدم للحصول على منح دراسية كاملة تشمل المصروفات الدراسية والإقامة والإعاشة، للطلاب المتفوقين بالثانوية العامة المستفيدين من مبادرة تكافل وكرامة والطلاب الذين تم إعفائهم من المصروفات من قبل وزارة التربية والتعليم خلال العام الحالي، للالتحاق بالعام الجامعي 2025/2026 للحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس بالجامعات الأهلية، وذلك في التخصصات العلمية التي تحتاجها الدولة بمختلف الأقاليم الجغرافية.

وتتيح الوزارة تسجيل الرغبات على الموقع الإلكتروني اضغط هنا، https://egyaid.mohesr.gov.eg وذلك حتى الأحد 14 سبتمبر الساعة الخامسة مساءً.

وفيما يلي شروط الحصول على المنحة:

•⁠ أن يحمل الطالب الجنسية المصرية.

•⁠ ⁠أن يكون الطالب من المتفوقين دراسيًّا

•⁠ ⁠أن يكون الطالب من غير القادرين ماديًّا، حيث سيتم إتاحة التقدم للطلاب المستفيدين من مبادرة تكافل وكرامة، والطلاب الذين تم إعفاءهم من المصروفات من قبل وزارة التربية والتعليم خلال عام 2024/2025

•⁠ ⁠أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة من إحدى المدارس الحكومية للعام 2024/2025 .

•⁠ ⁠أن يكون الطالب حسن السيرة والسلوك، وغير مفصول أكاديميًا أو تأديبيًا من أي مؤسسة تعليمية.

•⁠ ⁠ألا يكون الطالب قد حصل على منحة أخرى ممولة من جهة أخرى بالتوازي مع المنحة المقررة بموجب هذا البروتوكول.

•⁠ التقدم من خلال الموقع الإلكترونى و⁠الالتزام بتقديم كافة المستندات المطلوبة أو التي سيتم طلبها مستقبلاً، والتوقيع على إقرار التقدم من قبل الطالب وولي الأمر.

•⁠ ⁠يلتزم كل طالب بفتح حساب بنكي في أحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي المصري داخل جمهورية مصر العربية؛ وذلك بغرض تلقي تكاليف ومصاريف الإعاشة والإقامة الممنوحة له.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم ⁠توفير منح دراسية كاملة فى تخصصات (الطب – الهندسة – الحاسبات والذكاء الاصطناعي – التمريض – الطب البيطرى - الفنون التطبيقية – الفنون والتصميم – الزراعة – السياحة والفنادق والآثار).

