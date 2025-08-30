كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة حلوان عن إطلاق برنامج أكاديمي جديد بعنوان "إدارة ورعاية المسنين" بكلية الاقتصاد المنزلي، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة إيناس بدير عميد الكلية، ليكون أحد البرامج النوعية الرائدة في إعداد كوادر متخصصة بمجال رعاية كبار السن.

ويهدف البرنامج إلى الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تخريج كوادر مؤهلة علميًا ومهنيًا وتقنيًا، قادرة على تقديم رعاية متكاملة للمسنين داخل الأسرة ومؤسسات المجتمع، بالاستفادة من أحدث أدوات التكنولوجيا والرقمنة، بما يسهم في تحسين جودة حياة كبار السن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويُكسب البرنامج الطلاب مجموعة من المهارات تشمل:

الإلمام بخصائص مرحلة الشيخوخة واحتياجات كبار السن النفسية والاجتماعية والغذائية.

تخطيط وتنفيذ برامج رعاية متكاملة في بيئات متنوعة.

إدارة مؤسسات وبرامج رعاية المسنين بكفاءة.

التواصل الفعال مع كبار السن وذويهم والجهات المعنية.

العمل ضمن فرق متعددة التخصصات لتقديم خدمات شاملة.

تقييم جودة الخدمات باستخدام أحدث الأساليب العلمية.

الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية.

توظيف التكنولوجيا في متابعة الحالات وتقديم الدعم.

كما يفتح البرنامج أمام خريجيه آفاقًا واسعة في سوق العمل، من بينها:

إدارة دور ومراكز رعاية المسنين.

العمل كمشرفين ومنسقين بمؤسسات الرعاية.

تقديم الاستشارات والتدريب في الجوانب النفسية والاجتماعية.

المشاركة في منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

تصميم وتنفيذ برامج توعوية وصحية وثقافية.

العمل في وحدات الرعاية المنزلية والمجتمعية.

المساهمة في إعداد السياسات الوطنية المتعلقة بكبار السن.

الانخراط في البحث العلمي والأكاديمي بمجال الشيخوخة والرعاية الاجتماعية.

