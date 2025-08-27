إعلان

هل يختلف تنسيق كليات المرحلة الثالثة لـ"علمي" و"أدبي"؟.. "التعليم العالي" توضح

01:24 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي

كتب- عمر صبري:

وجَّه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كل المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني هنا ، وتعريف الطلاب بكل المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، واختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وأكدت وزارة التعليم العالي أنه تختلف الحدود الدنيا للقبول بالكليات طبقًا للشُّعب خلال نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025.

وأضافت الوزارة أن اختلاف الحدود الدنيا للقبول بالكليات أو المعاهد طبقًا للشعب العلمية والأدبية.

وذكرت وزارة التعليم العالي أيضًا أنه سيتم الإعلان عنها رسميًّا عقب انتهاء كل مرحلة من المراحل الثلاث لطلاب الثانوية العامة المصرية، ويتم الإعلان عن نتائج باقي الشهادات عبر موقع التنسيق الإلكتروني.. اضغط هنا: https://tansik.digital.gov.eg/application/

الدكتور أيمن عاشور تنسيق كليات التعليم العالي
