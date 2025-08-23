13 مرشحًا يشعلون سباق المنافسة على رئاسة جامعة المنصورة الأهلية

كتب- عمر صبري:

أعلنت لجنة اختيار رؤساء الجامعات الأهلية، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، وعضوية الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي الأسبق، القائمة النهائية للمتنافسين على منصب رئيس جامعة المنصورة الأهلية.

وضمت القائمة 13 مرشحًا من مختلف الجامعات والتخصصات، وجاءت أسماؤهم كالتالي:

- أ.د محمد عبد العظيم محمد – نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

- أ.د زكي محمد زيدان الشيخة – أستاذ بكلية الهندسة جامعة المنصورة

- أ.د إبراهيم سعد محمود شحاتة – أستاذ بكلية العلوم جامعة المنصورة

- أ.د محمود محمد المليجي – أستاذ بكلية الهندسة جامعة المنصورة، وعميد كلية الهندسة بجامعة فاروس

- أ.د حسن محمد الدسوقي – أستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة المنصورة

- أ.د منتصر مراسي عبد العاطي – أستاذ بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، ورئيس جامعة سمنود التكنولوجية ندبًا

- أ.د لطفي كمال عبده عزاز – رئيس قسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة المنوفية

- أ.د محمد فتحي أبو النور – وكيل كلية العلوم جامعة المنصورة

- أ.د مسعد سلامة مندور – وكيل كلية الآداب جامعة المنصورة

- أ.د جهاد محمد أبو المعاطي شهبو – أستاذ بكلية التمريض جامعة بورسعيد

- أ.د هاني السيد مراعي ماضي – أستاذ بكلية الطب البيطري جامعة المنصورة

- أ.د عادل محمد السيد جنيدي – عميد كلية العلوم جامعة المنصورة سابقًا

- أ.د محمد أبو العينين عبد القادر غلوش – أستاذ بكلية الطب جامعة طنطا

ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة خلال الفترة المقبلة مقابلات المرشحين لاختيار الأنسب لقيادة الجامعة في مرحلتها القادمة.

